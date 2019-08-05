Блогера Синицу арестовали за призывы к убийству детей силовиков

Пресненский суд Москвы арестовал блогера Владислава Синицу, обвиняемого в экстремизме за публикацию в Twitter угроз в адрес детей сотрудников полиции и Росгвардии. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщает ТАСС.

Как заявил в суде следователь, сам Синица признал факт размещения записи с угрозами, но заявил, что не считает себя виновным в экстремизме. Блогер несколько раз принимал участие в несанкционированных акциях, в момент задержания он пытался сломать свой телефон. Следствие проверяет его на причастность к совершению других преступлений.

О задержании блогера Владислава Синицы стало известно 4 августа. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, с угрозой применения насилия»).

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