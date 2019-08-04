Задержан призвавший убивать детей полицейских блогер

Следственный комитет России задержал и предъявил обвинение блогеру Владиславу Синице, который у себя в Twitter опубликовал угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии и полицейских. Об этом со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко сообщает ТАСС.

«Главным следственным управлением Следственного комитета по Москве по результатам проверки информации, размещенной в социальной сети с призывом совершать насильственные действия в отношении детей силовиков, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, с угрозой применения насилия)», — цитирует агентство заявление Петренко.

«Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребёнка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео. Вы как будто первый день на свете живете, задавая такие вопросы», — такую запись Синица, зарегистрированный в Twitter под псевдонимом «Макс Стеклов», опубликовал 31 июля.

Ранее 4 августа сообщалось, что Росгвардия задержала на несанкционированном митинге в центре Москвы приезжего «из одного из российских регионов», находящегося в федеральном розыске по обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности.

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