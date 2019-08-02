Юристы высказались за ужесточение ответственности за беспорядки

Российское законодательство очень гуманно относится к тем, кто организовывает и участвует в беспорядках и несанкционированных митингах. К такому выводу пришли эксперты в беседе с Российским агентством правовой и судебной информации (РАПСИ).

Член общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич рассказал, что организаторы и участники несогласованных акций в других странах получают наказание в виде лишения свободы на несколько лет и крупного штрафа. «Например, в той же либеральной Швеции для участников несогласованной акции предусмотрены штраф или заключение до двух лет, а организаторам — до четырех, при этом ее называют интеллигентной и доброй страной», — сказал эксперт.

Он также привел в пример Италию, где «за несогласованное собрание дают до года тюрьмы, а организацию митингов — штраф в неограниченном размере». Самой «либеральной» страной, по мнению Малькевича, является Испания: там нарушителей наказывают штрафом в 30 тысяч евро (более двух миллионов рублей).

В свою очередь адвокат Шота Горгадзе отметил, что российским участникам незаконных митингов и акций разве что свежевыжатого сока не наливают. «Кричать в СМИ, что нарушаются права оппозиции, когда летят урны в сотрудников, — это странно. И это ненормально, когда митингующие противопоставляют себя тем, кто, наоборот, отвечает за обеспечение общественного порядка», — подчеркнул юрист.

Ранее 2 августа жителей и гостей Москвы призвали не участвовать в несогласованной акции 3 августа. Так, в столичном управлении МВД сообщили, что полицейские будут оперативно реагировать на правонарушения и предпримут необходимые меры для безопасности граждан. В тот же день стало известно, что мэрия Москвы согласовала проведение на улице Академика Сахарова двух митингов 10 и 11 августа численностью до 100 тысяч человек каждый.

27 июля в центре Москвы состоялась несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком не стал регистрировать якобы из-за брака в подписях. По разным подсчетам, в акции участвовали от 3,5 до 10 тысяч человек, задержаны более тысячи. В результате 88 человек были арестованы, еще 330 участников оштрафовали.

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