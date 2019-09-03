Прекращено уголовное преследование пятерых участников митинга 27 июля

Следственный комитет России прекратил уголовное преследование пятерых участников митинга 27 июля в Москве. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщается на сайте ведомства.

Как говорится в сообщении, в ходе расследования дела следователи пришли к выводу об отсутствии состава преступления в действиях пяти фигурантов: Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева. Отмечается, что решение было принято по результатам проверки материалов дела, в том числе, записей с камер видеонаблюдения.

Уголовное преследование всех пятерых прекратили, однако в действиях бывших фигурантов усмотрели признаки административного правонарушения. Материалы передали в органы МВД.

Участников протестной акции в Москве задержали четвертого августа, им предъявили обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 212 Уголовного кодекса России («Участие в массовых беспорядках»). Тогда СК отмечал, что от действий фигурантов «пострадали прохожие, не принимавшие в ней участия, а также причинен материальный ущерб имуществу граждан и организаций».

27 июля в центре Москвы состоялась несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу, которым отказали в регистрации из-за брака в подписных листах. По разным подсчетам, в акции участвовали от 3,5 до 10 тысяч человек, были задержаны более тысячи.

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