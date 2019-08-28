В Москве суд отказался от иска против взявшей на митинг ребенка пары

Перовский суд Москвы отказался рассматривать иск прокуратуры о лишении родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с ребенком. Об этом сообщает издание Znak.com в среду, 28 августа.

По словам адвоката семьи Максима Пашкова, дело передано в Лефортовский суд, по месту проживания его доверителей. «Куда прокуратура так торопилась, что отдала дело не в тот суд, я не знаю», — добавил он.

В прокуратуре считают, что россияне использовали собственного годовалого сына для провокации сотрудников Росгвардии и подвергли здоровье и жизнь мальчика опасности.

В ходе митинга родители передали ребенка в руки своему родственнику Сергею Фомину, который проходит в качестве обвиняемого по делу о массовых беспорядках. Он же является крестным отцом малыша. Между тем после допроса по статьям 125 («Оставление в опасности») и 156 УК России («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») у следователей не осталось претензий к Проказовым.

В ситуацию уже вмешалась уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, она попросила прокуратуру отозвать иск о лишении супругов родительских прав.

С конца июля в столице проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные. Формальным поводом стало недопущение ряда кандидатов до регистрации на выборы Мосгордуму. В избирательных комиссиях не смогли принять их подписные листы, так как они были составлены с нарушениями. В частности, некоторые кандидаты представили в избирком недействительные подписи — например, поддельные и от уже умерших людей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!