Адвокат рассказал об отсутствии претензий СК к вышедшим на митинг с ребенком

Никакие обвинения семье Проказовых, взявших с собой на несогласованную акцию в Москве годовалого сына, не предъявлены. Об этом радиостанции «КоммерсантЪ FM» рассказал адвокат пары Максим Пашков.

Он уточнил, что Проказовых допросил следователь в качестве свидетелей, он интересовался подробностями их частной жизни и получил исчерпывающие ответы. «Никто им никаких претензий уголовно-правового характера не предъявляет. Собственно говоря, люди спокойно уедут домой, и все будет хорошо, я надеюсь», — сказал защитник.

Пашков пояснил, что человек, которому отец передал ребенка, является крестным отцом малыша. «Никто никаких цепей оцепления не прорывал, они не участвовали в митинге. Они просто гуляли. Никаких протоколов в отношении их не составлялось», — подытожил он.

6 августа сообщалось, что СК возбудил уголовное дело после того, как семейная пара взяла с собой на несогласованную акцию в Москве годовалого сына. Мать ребенка уточнила, что речь идет о статье 125 («Оставление в опасности») и статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК России. В тот же день прокуратура потребовала отнять ребенка у семейной пары. По утверждению ведомства, во время акции родители передали его третьему лицу, подвергнув таким образом опасности жизнь и здоровье ребенка.

Несогласованная акция в поддержку не допущенных на выборы независимых кандидатов в Мосгордуму прошла в Москве днем в субботу, 3 августа. В МВД России сообщили, что за различные правонарушения были задержаны около 600 человек. В целом же, по словам представителей правоохранительных органов, в акции приняли участие порядка 1500 граждан.

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