Суд отказался лишать родительских прав многодетную пару после акции в Москве

Никулинский районный суд Москвы отказался лишать родительских прав супругов Петра и Елену Хомских из-за акции 3 августа. Об этом сообщила «Медиазона».

Родителям объявили предупреждение, чтобы они «изменили поведение», рассказал Хомский изданию.

26 августа стало известно, что прокурор Никулинского района Москвы потребовал лишить прав многодетную пару Хомских, предположительно, за участие в несогласованной акции протеста 3 августа. Утверждается, что Петр Хомских попал на видеозапись, на которой он представлен как «охранник Алексея Навального».

6 августа прокуратура потребовала лишить родительских прав пару, которая взяла с собой ребенка на митинг 27 июля. По данным ведомства, родители передали ребенка третьему лицу и подвергли опасности его жизнь и здоровье, а также причинили ему физический и моральный вред.

Имя третьего лица не уточнялось, однако 5 августа Следственный комитет со ссылкой на открытые источники сообщил, что участник несогласованной акции Сергей Фомин, «покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода через оцепление». Фомина объявили в розыск. Узнав об этом, он явился в полицию, чтобы сдаться добровольно. Мужчину посчитали одним из организаторов массовых беспорядков в столице.

В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за избирательной кампании перед выборами в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября. Столичный избирком отказал в регистрации ряду оппозиционных кандидатов, заявив, что они не смогли собрать необходимое количество подписей для выдвижения либо собрали их с нарушениями. В частности, некоторые кандидаты представили в избирком недействительные подписи — например, поддельные и от умерших людей. О том, что некоторые кандидаты оказались неспособны собрать необходимое количество верифицированных подписей, косвенно свидетельствует численность августовских акций оппозиции на проспекте Сахарова, которая, по другим подсчетам, была почти вдвое меньше, чем по «Белому счетчику».

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