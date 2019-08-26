Многодетную пару захотели лишить родительских прав после акции в Москве

Прокурор Никулинского района Москвы потребовал лишить родительских прав многодетную пару, предположительно за участие в несогласованной акции протеста 27 июля. Об этом сообщил Telegram-канал «Апология протеста».

По данным «Апологии протеста», прокурор обратился в суд с иском в отношении Петра и Елены Хомских. Утверждается, что мужчина попал на видеозапись, на которой он представлен как «охранник Алексея Навального».

6 августа прокуратура Москвы потребовала лишить родительских прав семейную пару, которая взяла с собой ребенка на митинг 27 июля. Отмечается, что во время митинга родители передали ребенка третьему лицу, подвергнув таким образом опасности его жизнь и здоровье. Это также «повлекло причинение ему физического и морального вреда».

Имя третьего лица не уточнялось, однако 5 августа Следственный комитет со ссылкой на открытые источники сообщил, что участник несогласованной акции Сергей Фомин, «покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода через оцепление». Фомина объявили в розыск. Узнав об этом, он явился в полицию, чтобы сдаться добровольно. Мужчину посчитали одним из организаторов массовых беспорядков в столице.

В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за избирательной кампании перед выборами в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября. Столичный избирком отказал в регистрации ряду оппозиционных кандидатов, заявив, что они не смогли собрать необходимое количество подписей для выдвижения либо собрали их с нарушениями. В частности, некоторые кандидаты представили в избирком недействительные подписи — например, поддельные и от умерших людей. О том, что некоторые кандидаты оказались неспособны собрать необходимое количество верифицированных подписей, косвенно свидетельствует численность августовских акций оппозиции на проспекте Сахарова, которая, по другим подсчетам, была почти вдвое меньше, чем по «Белому счетчику».

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