Коснувшемуся шлема омоновца участнику митинга дали три года колонии

Тверской районный суд Москвы приговорил к трем годам колонии участника несогласованного митинга Кирилла Жукова. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает «Медиазона».

Жуков обвиняется в применении насилия к представителю власти: во время акции протеста 27 июля он попытался поднять забрало шлема одного из сотрудников Росгвардии.

Участник несанкционированной акции «За честные выборы» Кирилл Жуков стал первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках. Как сообщали в правозащитной организации «Агора», основанием для задержания Жукова послужило видео с митинга, на котором видно, как он коснулся рукой забрала на шлеме сотрудника ОМОНа, стоящего в оцеплении. Жуков не признал вину в совершении преступления.

27 июля в центре Москвы было организовано шествие в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком отказался регистрировать якобы из-за большого брака в подписях. По разным подсчетам, участников акции было от 3,5 до 10 тысяч человек. Было задержано более тысячи человек, 15 из них стали фигурантами уголовных дел.

3 сентября Тверской районный суд Москвы приговорил к двум годам колонии Данилу Беглеца, толкнувшего росгвардейца на митинге, и к трем годам — Ивана Подкопаева, распылившего в их сторону газ. Обоих признали виновными в применении насилия к представителям власти.

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