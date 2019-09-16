Актера посадили из-за вывихнутого при его задержании плеча омоновца

Тверской суд Москвы приговорил к 3,6 годам колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов во время несанкционированной акции в центре столицы. Об этом понедельник, 16 сентября, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, 3 августа старший сержант полиции Александр Лягин задержал на Пушкинской площади Устинова, «нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков». Молодой человек сопротивлялся, в связи с чем сотрудник правоохранительных органов получил вывих плеча.

В то же время Устинов в своих показаниях отметил, что его увезли на скорой в больницу имени Склифосовского, где он провел 20 дней. Подсудимый вину не признал.

По данным BBC News, 23-летний Павел Устинов является начинающим актером. Молодой человек снимался в сериале Федора Бондарчука «Пассажир».

Ранее суды Москвы приговорили к реальным срокам пятерых участников несанкционированных акций. За нападения на сотрудников правоохранительных органов Евгений Коваленко получил 3,5 года, Иван Подкопаев и Кирилл Жуков — по три, а Данила Беглец приговорен к двум годам колонии.

Еще одного участника акций Константина Котова приговорили к четырем годам за неоднократное нарушение порядка проведения митингов. Также блогер Владислав Синица получил пять лет за пост в Twitter о детях сотрудников правоохранительных органов.

27 июля в центре Москвы было организовано шествие в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком отказался регистрировать якобы из-за большого брака в подписях. По разным подсчетам, участников акции было от 3,5 до 10 тысяч человек. Было задержано более тысячи человек, 15 из них стали фигурантами уголовных дел.

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