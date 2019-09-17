Знаменитости выступили в поддержку севшего за вывихнутое плечо омоновца актера

Российские актеры, режиссеры и худруки театров массово выступили в поддержку 23-летнего артиста Павла Устинова, которого суд приговорил к 3,6 годам колонии общего режима из-за вывихнутого при его задержании плеча омоновца.

Среди потребовавших Устинову свободу и заявивших о невиновности осужденного оказались худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин и режиссер Александр Молочников. Актер «Гоголь-центра» Никита Кукушкин в поддержку Устинова предложил бойкотировать компании, режиссеров и театры, связанные с «пропагандистскими проектами». Артист «Современника» Никита Ефремов сравнил ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова, за которого вступились многие представители российских СМИ.

Флешмоб поддержали такие артисты, как Максим Виторган, Елизавета Боярская, Павел Деревянко, Ирина Старшенбаум, Кристина Асмус, Александр Петров, Данила Козловский и Ирина Горбачева. «Я против этого приговора! Я против таких "судей", я против такой власти!» — написала актриса в Instagram.

16 сентября актер Александр Паль призвал других артистов вступиться за Устинова. Паль, как и Устинов, был задержан полицией на несогласованном митинге 3 августа. В отличие от коллеги, его выпустили из ОВД со словами «Не смеем задерживать». Устинова посадили за применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов во время несанкционированной акции в Москве. Омоновец, по данным следствия, при задержании актера вывихнул плечо.

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