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Поддержавшую Павла Устинова актрису пригрозили уволить из театра

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Дарья Егорова

Актрису пермского академического «Театра-Театра» Дарью Егорову пригрозили уволить с работы за то, что она выступила в поддержку артиста Павла Устинова, приговоренного к 3,5 года лишения свободы из-за вывихнутого при его задержании плеча омоновца. Об этом она сообщила в Facebook в четверг, 19 сентября.

«Мы прекрасно отыграли спектакль, все зрители были счастливы, и после всех поклонов я вышла и выступила в поддержку Павла Устинова. В чем зритель меня поддержал. И вот как только я зашла за кулисы, режиссер спектакля начала орать на меня», — поведала артистка.

По словам Егоровой, на следующий день художественный руководитель театра Борис Мильграм заявил ей, что выводит ее из спектакля и планирует уволить. «Также говорит, что я подставила весь театр, что я нарушила этику театра. И лишает зарплаты парня, который сидел на звуке, и который включил мне микрофон», — добавила артистка.

Худрук заведения Борис Мильграм в ответ на это заявил, что не планирует увольнять Егорову. «Я не собираюсь увольнять сотрудника за открытое высказывание его гражданской позиции. У меня нет оснований для увольнения, а основания для выговора есть — некачественное исполнение роли, нарушение этических норм театра, превышение должностных обязанностей», — передает его слова портал «Новый Компаньон».

По словам Мильграма, артистка, не предупредив коллег о своем высказывании, «нарушила человеческую этику, не договорившись со своими партнерами, не поставив в известность своего режиссера, не учтя настроение публики, аплодирующей премьере».

Егорова прокомментировала слова худрука театра в Facebook: «Сейчас мне сообщили, что художественный руководитель выводить меня из спектакля и увольнять не собирается. И что я все это "устроила", чтобы привлечь к себе внимание». Она подчеркнула, что не собирается делать выводы на основе этих сообщений: «Приду в театр, посмотрим, что будут говорить».

23-летний актер Павел Устинов был приговорен к 3,5 годам колонии за то, что в ходе задержания на несогласованной акции 3 августа якобы вывихнул росгвардейцу плечо. В его поддержку уже выступили десятки актеров, режиссеров, худруков и других знаменитостей.

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