Рэпер Оксимирон устроил чтения за свободу слова с Бастой, L'One и Шевчуком

Рэпер Оксимирон (Oxxxymiron, настоящее имя Мирон Федоров) принял участие в чтениях #сядьзатекст. Трансляция мероприятия стартовала на YouTube-канале хип-хоп-исполнителя.

В ходе перформанса чтецы выходили на сцену, представляющую собой спальную комнату, читали стихотворения, после чего судья из зала зачитывала им приговор в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации. В процессе чтений на сцене появлялись люди в масках и выносили декорации.

Материалы по теме Тут вам не Нью-Йорк Страх, аресты, самоцензура: как устроен политический театр в России

Сам рэпер зачитал монолог Чацкого «А судьи кто?» из комедии «Горе от ума» Александра Грибоедова. Судья приговорила его к обязательным работам на срок до 360 часов за клевету в отношении судьи по утратившей силу 298 статье УК РФ.

Также на сцене зачитывалась ода «Вольность» Александра Пушкина. Автору «дали» четыре года лишения свободы за «призыв к насильственным действиям в отношении членов семьи руководителя государства». Помимо этого, звучали произведения и письма Александра Блока, Омар Хаяма, Владимира Маяковского, Сергея Есенина, Александра Радищева, Виссариона Белинского, Махатмы Ганди, Аристотеля, Томаса Джефферсона и Авраама Линкольна. В чтениях приняли участие рэпер Баста (Василий Вакуленко), музыкант Юрий Шевчук, актер Александр Петров, блогер Руслан Усачев и хип-хоп-исполнитель L'One.

18 сентября сообщалось, что шоураннеры фэнтезийной саги «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс подписали открытое письмо, в котором осудили насилие сотрудников полиции в адрес мирных протестующих в России.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!