Россиянам задумали сильнее ограничить доступ к спиртному

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Законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах, планируют поддержать в правительстве. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что население негативно относится к размещению питейных заведений в зонах жилой застройки. По мнению авторов инициативы, документ необходимо одобрить ради обеспечения общественного порядка, пишет издание.

По данным источников, в правительстве отметили, что законопроект может отрицательно сказаться на рентабельности добросовестных владельцев заведений и способен привести к их закрытию, а также к снижению предпринимательской активности и уровня конкуренции. При этом «концептуально» в кабмине поддержали эту инициативу.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что алкогольные напитки в России следует продавать только в специализированных магазинах, которые будут находиться вдали от жилых районов. «Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты — не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья», — заявил он. Такие ограничения возможны только в крупных городах, признал Брюн. В селах вывести продажу алкоголя подальше от жилья не получится, поэтому в этих населенных пунктах необходимо сократить часы, в которые разрешено продавать спиртное.

В июне Минздрав одобрил законопроект о создании специализированных магазинов для продажи табака и алкоголя. В ведомстве отметили, что ограничение продажи упомянутых продуктов приведет к снижению их потребления. Однако идею не одобрили Федеральная антимонопольная служба и Минэкономразвития. Там посчитали, что открытие спецмагазинов сильно отразится на других торговых точках.

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