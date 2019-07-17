Продажу алкоголя рядом с жилыми районами предложили запретить

Алкогольные напитки в России следует продавать только в специализированных магазинах, которые будут находиться вдали от жилых районов. Об этом заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн, передает «Интерфакс».

«Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты — не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья», — заявил он. Такие ограничения возможны только в крупных городах, признал Брюн. В селах вывести продажу алкоголя подальше от жилья не получится, поэтому в этих населенных пунктах необходимо сократить часы, в которые разрешено продавать спиртное.

По мнению медика, подобные меры помогут существенно сократить потребление алкоголя в России.

В июне Минздрав одобрил законопроект о создании специализированных магазинов для продажи табака и алкоголя. В ведомстве отметили, что ограничение продажи упомянутых продуктов приведет к снижению их потребления. Однако идею не одобрили Федеральная антимонопольная служба и Минэкономразвития. Там посчитали, что открытие спецмагазинов сильно отразится на других торговых точках.

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