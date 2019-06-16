Власти Пензы ввели сухой закон после массовой драки

Правительство Пензенской области запретило продажу алкоголя в селе Чемодановка, где ранее произошла массовая драка. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что запрет будет действовать с 15 по 17 июня включительно, и кроме Чемодановки будет распространяться на соседние поселения Кижеватово и Лопатки.

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«Иван Белозерцев распорядился оказать УМВД помощь в организации отделения полиции в Чемодановке, где проживают 4 тысячи граждан. Кроме того, губернатор рекомендовал руководству торговых точек и точек общественного питания на территории Чемодановского сельсовета временно приостановить продажу алкоголя», — заявили в пресс-службе губернатора.

Также в пресс-службе рассказали, что все обращения, полученные губернатором от граждан во время пятничного схода будут проверены и учтены.

Массовая драка в селе Чемодановка произошла 14 июня. В результате конфликта пострадали не менее трех местных жителей, один из них умер в больнице после госпитализации с черепно-мозговой травмой. В полицию доставили 174 человека. Уголовное дело по факту массовой драки переквалифицировали на более тяжкие статьи: об убийстве и покушении на убийство группой лиц.

На следующий день после инцидента был созван народный сход для обсуждения конфликта с цыганами. Предположительно, селяне вступились за детей, к которым цыгане начали массово приставать. Согласно другой версии, ранее цыгане попытались изнасиловать одну из местных жительниц, вероятно, несовершеннолетнюю, за которую селяне решили заступиться.

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