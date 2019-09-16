На Шнурова подали заявление в полицию

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров может быть привлечен к ответственности за мат во время концерта в Ростове-на-Дону. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает Telegram-канал 112.

Заявление в полицию подала специалист управления Министерства культуры России по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам Александра Мирошниченко. Она указала, что Шнуров нецензурно выражался на «Ростов-Арене» в течение четырех часов.

В августе Шнуров опубликовал в своем Instagram стихотворение, посвященное скончавшемуся шансонье Вилли Токареву.

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