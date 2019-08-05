Шнуров написал стихотворение о пьяных посиделках под песни Вилли Токарева

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение скончавшемуся исполнителю Вилли Токареву. Музыкант обнародовал свое произведение в Instagram.
Шнуров вспомнил свои студенческие годы, старый способ перемотки кассет с музыкой и алкогольные посиделки в парадной при прослушивании песен Токарева. Он также процитировал умершего автора.
Тогда, я помню, первый раз мы крепко пили,
Студентами вино в параднике.
Аккомпанировал певец по кличке Вилли.
Кто был никто, тот стал опять никем.
В магнитофоне села батарейка,
Мотали пленку с помощью карандаша — рукой.
А ты прижавшись, мне сказала, — эй, согрей-ка.
Эх, небоскребы, а я маленький такой.
О смерти Вилли Токарева стало известно в воскресенье, 4 августа. Исполнителю было 84 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.