Шнуров написал стихотворение о пьяных посиделках под песни Вилли Токарева

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение скончавшемуся исполнителю Вилли Токареву. Музыкант обнародовал свое произведение в Instagram.

Шнуров вспомнил свои студенческие годы, старый способ перемотки кассет с музыкой и алкогольные посиделки в парадной при прослушивании песен Токарева. Он также процитировал умершего автора.

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Тогда, я помню, первый раз мы крепко пили,

Студентами вино в параднике.

Аккомпанировал певец по кличке Вилли.

Кто был никто, тот стал опять никем.

В магнитофоне села батарейка,

Мотали пленку с помощью карандаша — рукой.

А ты прижавшись, мне сказала, — эй, согрей-ка.

Эх, небоскребы, а я маленький такой.

О смерти Вилли Токарева стало известно в воскресенье, 4 августа. Исполнителю было 84 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

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