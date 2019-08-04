Названа причина смерти Вилли Токарева

Российский певец Вилли Токарев скончался в связи с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает телеканал «360» в своем Telegram-канале.

Также отмечается, что в течение последнего месяца он находился в одной из московских клиник.

Ранее в воскресенье эстрадный артист Михаил Шуфутинский прокомментировал смерть Токарева. «Я в шоке. Потому что полжизни с ним связано. Знаете, вы меня вообще просто убили», — заявил артист.

Российский и американский автор-исполнитель песен в жанре русский шансон Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни 4 августа. Его сын Антон подтвердил смерть отца, а также сообщил, что в настоящее время решается вопрос с прощанием и похоронами певца.

Он является автором таких известных произведений, как «Кто виноват?», исполненная Анатолием Королевым, «Дождь» для Эдиты Пьехи, «Мурманчаночка», «Апатиты — заполярный городок» (в соавторстве с Владимиром Ярцевым).

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