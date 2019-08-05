Подсчитано наследство Вилли Токарева

Исполнитель Вилли Токарев владел недвижимостью в Москве, Нью-Йорке и Ялте. В порту на южном берегу Крыма у артиста также нашли яхту, сообщает портал kp.ru в понедельник, 5 августа.

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Отмечается, что двухкомнатная квартира артиста с видом на набережную в Ялте оценивается в сумму около 200 тысяч долларов. Московская квартира в высотке на Котельнической набережной площадью 60 квадратных метров стоит 35 миллионов рублей. Про дом в США известно, что там в настоящее время живут дети и вдова Токарева.

Журналисты выяснили, что близкие артиста будут в равных долях получать авторские отчисления за его песни. Токарев ранее рассказывал, что может жить на эти деньги и ему нет необходимости вести концертную деятельность.

Накануне стало известно, что певец Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Токарев выступил автором таких произведений, как песня «Кто виноват?», исполненная Анатолием Королевым, композиция «Дождь», написанная для Эдиты Пьехи, а также «Мурманчаночка» и «Апатиты — заполярный городок» (создана в соавторстве с Владимиром Ярцевым).

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