Сын Вилли Токарева прокомментировал его смерть

Сын Вилли Токарева Антон подтвердил смерть артиста. Об этом «Говорит Москва» сообщает в воскресенье, 4 августа, в своем Telegram.

«Насколько я знаю, Вилли с нами больше нет, к сожалению», — сказал он в беседе с радиостанцией.

Как уточняет ТАСС, Антон также сообщил, что в настоящее время решается вопрос с прощанием и похоронами певца.

Ранее в воскресенье стало известно о том, что Токарев скончался на 85-м году жизни. Причины смерти артиста не уточнялись.

Вилли Токарев был российским и американским автором-исполнителем песен в жанре русский шансон. Он является автором таких известных произведений, как «Кто виноват?», исполненная Анатолием Королевым, «Дождь» для Эдиты Пьехи, «Мурманчаночка», «Апатиты — заполярный городок» (в соавторстве с Владимиром Ярцевым).

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