Певец Джо Лонгфорн умер на руках у мужа

Британский исполнитель Джо Лонгфорн скончался у себя дома в городе Блэкпул (графство Ланкашир). Об этом сообщается на официальном сайте певца.

«Джо умер в своей спальне на руках у своего мужа Джейме», — говорится в сообщении.

Причина смерти не уточняется. Лонгфорну было 64 года. В 1989-м ему диагностировали рак крови. Певец перенес несколько операций. Из-за борьбы с онкологическим заболеванием он приостановил свою музыкальную карьеру, к которой вернулся в 1990-х. В 2014-м врачи обнаружили у артиста рак горла.

Исполнитель получил известность в Великобритании благодаря участию в передаче Search for a Star («В поисках звезды») в 1981 году. Позже он стал выступать в собственной телевизионной программе The Joe Longthorne Show («Шоу Джо Лонгфорна»).

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