Умер основатель групп The Meters и Neville Brothers

Американский певец и автор песен Арт Невилл умер на 82-м году жизни. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на менеджера музыканта Кента Соррелла.

По его словам, исполнитель скончался в своем доме, рядом с ним находилась его жена Лоррейн. В связи со случившимся губернатор Луизианы Джон Белл Эдвардс заявил, что штат потерял свою икону.

Причина смерти не уточняется, однако отмечается, что в последние несколько лет состояние Невилла заметно ухудшилось. Артист боролся с целым рядом проблем, включая осложнения после операции на спине. В декабре 2018 года он заявил, что завершает карьеру после 60 лет в музыкальном бизнесе.

В конце 70-х Арт Невилл вместе с братьями основал группу Neville Brothers, которую позднее включили в Зал славы вокальных групп. Музыкант также был одним из основателей коллектива The Meters, оказавшего большое влияние на звучание новоорлеанского фанка. Невилл трижды был удостоен премии «Грэмми».

7 июня умер друг Невилла — американский музыкант Малколм Джон Ребеннэк-младший, выступавший под псевдонимом Dr. John. Ему было 77 лет.