Умер «белый зулус» Джонни Клегг

Южноафриканский певец Джонатан Клегг скончался в Йоханнесбурге. Об этом сообщает Associated Press.

Музыкант умер в окружении семьи у себя дома. Ему было 66 лет. Причина смерти не уточняется. В 2015 году у Клегга диагностировали рак поджелудочной железы.

Клегг родился в Великобритании в 1953-м. После развода его родителей он и его мать переехали в Южно-Африканскую Республику. Тогда ему было шесть лет.

В 1969 году Клегг сформировал группу Juluka, один из первых коллективов страны, в котором выступали представители разных рас. Музыкант выступал против политики апартеида, тексты его песен носили политический характер. За его деятельность Клегга прозвали «белым зулусом», а правоохранительные органы ЮАР неоднократно задерживали его и других членов коллектива, срывая концерты.

Juluka, в которой Клегг выступал в качестве вокалиста и гитариста, гастролировала по Европе, США и Канаде, в ее дискографии восемь студийных альбомов. Группа распалась в 1985 году. После этого Клегг сформировал новый музыкальный коллектив Savuka, просуществовавшей до 1994 года.