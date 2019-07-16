Музыканта Игоря Извекова нашли мертвым в Москве

Полиция обнаружила тело композитора Игоря Извекова в его квартире в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 16 июля.

Причина смерти не раскрывается. Извекову было 53 года.

Как пишет РИА Новости, соседи композитора обратились в полицию, потому что долгое время не видели Извекова. Сотрудники правоохранительных органов вскрыли квартиру и обнаружили тело музыканта со множественными гематомами.

Извеков окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных по курсу истории, теории музыки и композиции. Он работал в качестве звукорежиссера над проектом «Антология Николая Караченцова», а также над альбомами Михаила Боярского, Елены Суржиковой и Руслана Неврединова.

8 июля сообщалось о смерти джазового музыканта, композитора Германа Лукьянова. Ему было 82 года.