Шуфутинский отреагировал на смерть Вилли Токарева

Эстрадный артист Михаил Шуфутинский прокомментировал смерть певца Вилли Токарева. Его слова передает РЕН ТВ.

«Я в шоке. Потому что полжизни с ним связано. Знаете, вы меня вообще просто убили», — заявил артист, назвав смерть Токарева «огромнейшей потерей для культурной жизни целого поколения».

«С Вилли все начиналось — то, что сегодня называется шансон. Ну, я имею в виду, в эмиграции. Мы когда все вместе оказались в Америке, он был для нас примером. Он ни на секунду не останавливался, все время работал, все время что-то делал», — сказал Шуфутинский, выразив соболезнования родным и близким Токарева.

Певец Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни. Он был российским и американским автором-исполнителем песен в жанре русский шансон. Он является автором таких известных произведений, как «Кто виноват?», исполненная Анатолием Королевым, «Дождь» для Эдиты Пьехи, «Мурманчаночка», «Апатиты — заполярный городок» (в соавторстве с Владимиром Ярцевым). Причина смерти пока не уточняется.

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