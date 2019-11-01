Шнуров написал стихотворение о массовых увольнениях врачей

Основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное новости о сокращении числа врачей более чем в половине российских регионов. Произведение музыкант опубликовал в Instagram.
От менингита заячьей лапой
Протри головку три разá.
Умолкли в селах эскулапы.
Рецепт шаман всем рассказал.
Пусть надрываются коменты, —
«Подвел какой нам идиот,
Под санкции медикаменты,
Оставив только бинт и йод?»
Музыкант предположил, что вслед за врачами начнут увольняться учителя, которые будут искать лучшей жизни в других странах.
Лекарство многим только снится,
Но это, братцы, лишь цветочки.
Сперва закроются больницы,
И доведенные до точки,
Затем уйдут из школ кто в бога
Не верил. Физики, допустим.
Под крик — туда им и дорога.
В Китай уедут, в захолустье.
В конце стихотворения артист предложил в отсутствие врачей бороться с болезнями при помощи молитв.
И заживим тогда мы, братцы
Духовно, как святой Агриппа.
Молитвой с бесом будем драться,
Его считали раньше гриппом.
31 октября в Минздраве сообщили, что в 54 регионах России в этом году сократилось число врачей. Это связали с зарплатами и социальными причинами. Позже ведомство скорректировало данные.