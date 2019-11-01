Шнуров написал стихотворение о массовых увольнениях врачей

Основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное новости о сокращении числа врачей более чем в половине российских регионов. Произведение музыкант опубликовал в Instagram.

От менингита заячьей лапой

Протри головку три разá.

Умолкли в селах эскулапы.

Рецепт шаман всем рассказал.

Пусть надрываются коменты, —

«Подвел какой нам идиот,

Под санкции медикаменты,

Оставив только бинт и йод?»

Музыкант предположил, что вслед за врачами начнут увольняться учителя, которые будут искать лучшей жизни в других странах.

Лекарство многим только снится,

Но это, братцы, лишь цветочки.

Сперва закроются больницы,

И доведенные до точки,

Затем уйдут из школ кто в бога

Не верил. Физики, допустим.

Под крик — туда им и дорога.

В Китай уедут, в захолустье.

В конце стихотворения артист предложил в отсутствие врачей бороться с болезнями при помощи молитв.

И заживим тогда мы, братцы

Духовно, как святой Агриппа.

Молитвой с бесом будем драться,

Его считали раньше гриппом.

31 октября в Минздраве сообщили, что в 54 регионах России в этом году сократилось число врачей. Это связали с зарплатами и социальными причинами. Позже ведомство скорректировало данные.

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