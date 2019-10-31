Российские врачи начали уезжать из регионов

В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей. В Минздраве считают, что это связано с зарплатами и социальными причинами, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на справку ведомства о состоянии здравоохранения в субъектах.

Лидером по оттоку медиков стала Бурятия, где количество специалистов уменьшилось на 59 процентов по сравнению с прошлым годом. Там их число сократилось с 3673 до 1499 человек. В Новосибирской области уволились почти 6400 медработников из 11 тысяч (58 процентов). В Томской области число врачей сократилось на 18 процентов, в Кемеровской — на 17,3 процента, в Якутии — на 17,2 процента.

При этом в 31 регионе число врачей возросло, в некоторых — в несколько раз. Например, в Хакасии рост составил 313 процентов, в Омской области — 303 процента.

Также в 2019 году произошел отток докторов первичного звена в 46 субъектах. В пятерке лидеров по этому показателю — Новосибирская область, Бурятия, Красноярский край, Кемеровская область и Якутия. В 38 регионах произошел подъем, больше всего — в Хакасии, Омской области и Забайкальском крае.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что люди часто переезжают ради более высокой зарплаты. «На миграцию разных специалистов внутри страны влияют самые разные причины, в том числе и социальные», — добавила она.

По данным министерства, в некоторых регионах по итогам первого полугодия оклад врача составлял только 30 процентов от всей зарплаты. Остальная часть добирается за счет стимулирующих выплат.

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