Российских врачей пригрозили «поставить раком» за жалобы на низкую зарплату

Сотрудникам станции скорой помощи Саткинского района Челябинской области начали угрожать после коллективной жалобы на низкую зарплату. Об этом рассказал водитель скорой Сергей Павлов, передает 74.ru.

«На следующий день [после составления жалобы] заведующая медчасти устроила такую бучу, орала безбожно, мол, какое право вы имеете писать на главврача, он поставит вас всех раком», — рассказал Павлов.

19 сентября более 40 сотрудников скорой помощи написали жалобу главврачу с требованием объяснить, почему у них убрали стимулирующие выплаты. Водитель Дмитрий Бурдин рассказал, что оклад подняли, но выплаты без предупреждения урезали на 80 процентов, и общая сумма зарплаты теперь составляет около 15 тысяч рублей. В региональном Минздраве подтвердили эту информацию.

Ранее российский врач Павел Апостол, который жаловался на плохие условия в комнате отдыха сотрудников скорой помощи, сообщил, что на него написали два заявления в полицию. Апостол уточнил, что одну из жалоб направил муж главврача, являющийся начальником хозяйственной части больницы. По словам медика, выложенные фотографии комнаты отдыха «оскорбили честь и достоинство главврача».

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