Российским врачам скорой помощи предложили отдыхать на грязных матрасах

Врачи пожаловались на ужасные условия комнаты отдыха двух бригад скорой помощи в городе Няндома Архангельской области. Снимки на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал один из сотрудников Павел Апостол.

В этих комнатах врачи ждут вызова, пьют чай и смотрят телевизор. Из удобств — грязные матрасы, подушки и одеяла, несколько старых стульев, столов и тумб. Более того, помещение, судя по кадрам, требует ремонта: линолеум начал вздуваться, а обои отклеиваются.

Публикацию с фотографиями Апостол сделал 4 сентября. Автор поста утверждает, что после обнародования снимков, из комнаты убрали матрасы, а вместо них поставили несколько стульев. По словам медика, бригада также испытывает проблемы с топливом для карет скорой помощи. Такой вывод можно сделать по другой публикации сотрудника скорой помощи на его странице.

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«Хорошая новость в том, что в ночь заправили 12 литров бензина. Теперь мы даже можем обслужить вызов в Бурачихи или два вызова в Каргополе-2. На большее бензина не хватит», — написал сотрудник скорой помощи.

В июле 2019 года специалисты Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения при Минздраве России провели анализ работы скорой помощи. Как выяснилось, в прошлом году россияне чаще всего вызывали неотложку по причине внезапных заболеваний и состояний (31,5 миллиона выездов).

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