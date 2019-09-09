Россиянам придумали наказание за ложный вызов скорой помощи

Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья обсуждает введение ответственности за ложный вызов скорой помощи. Об этом сообщил член комитета Юрий Кобзев, возглавляющий экспертно-консультативный совет по вопросам совершенствования законодательства в сфере оказания скорой медпомощи, передает ТАСС.

Отмечается, что нарушители должны будут выплатить компенсацию соответствующих расходов страховым компаниям, так как скорую помощь оказывают в экстренных случаях.

«Если пациент вызывает бригаду скорой просто так, то с ним надо проводить разъяснительную работу, но если он не понимает, то мы хотим, чтобы страховая компания, являясь посредником между пациентом и защищая его интересы, в то же время создавала систему ответственности пациентов за свое здоровье», — сказал Кобзев. Он отметил, что страховые компании «не со всем согласны».

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Кобзев подчеркнул, что вызов скорой помощи не будет платным, речь идет лишь об ответственности за ложные вызовы. По его словам, в России до 50 процентов вызовов скорой не являются неотложными или экстренными, а в некоторых странах за вызов неотложки надо платить — например, в Израиле это стоит 100 шекелей. При этом он не смог сказать, когда предложение будет внедрено в российское законодательство.

«В итоге государство потратило деньги [на ложный вызов], ведь у нас только для граждан бесплатная медицинская помощь, за нее всегда кто-то платит, а пациент не несет никакой ответственности», — объяснил Кобзев. Он напомнил, что в КоАП есть ответственность за ложный вызов пожарных, полиции или скорой, но в случае с медпомощью норма не работает, потому что «ни один мировой судья не возьмется разбирать, был ли вызов ложным или нет».

16 июля Госдума приняла в третьем чтении пакет законопроектов, призванных ужесточить санкции за создание помех для работы медиков, включая отказ пропускать машины скорой помощи на дорогах. За воспрепятствование «в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника», ставшее причиной тяжкого вреда здоровью пациента, грозит лишение свободы на срок до двух лет. В случае смерти человека возможный тюремный срок увеличивается до четырех лет. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью или угроза убийством медработнику повлекут пятилетнее заключение.

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