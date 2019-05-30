За препятствование работе врачей сурово накажут

Российское правительство добавило в законопроект о наказании за создание помех в работе врачей пункт об уголовной ответственности граждан за причинение тяжкого вреда или смерти больному из-за задержки медиков, сообщает «Российская газета».

Согласно инициативе кабмина, Уголовный кодекс следует дополнить новой статьей «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи». В ней предлагается наказывать сроком до двух лет за случаи, когда по вине человека врачи не смогли или не успели добраться до пациента и в результате его здоровью был причинен тяжкий вред. До четырех лет лишения свободы грозит тем, кто своими действиями спровоцировал смерть нуждающегося в медпомощи человека.

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, в первую очередь поправки направлены на защиту медиков и их пациентов. Он уточнил, что речь идет о всех возможных вариантах препятствования работе врача. «Например, если врачей не пустили к больному, закрыв дверь; не дали проехать скорой помощи во дворе, и она опоздала к больному, это тоже будет расцениваться как преступление. А если в отношении медиков применялось еще и насилие, то виновным будет инкриминировано несколько статей УК. Обвинения будут предъявлены и в создании помех, и в причинении вреда медикам», — сказал Груздев.

Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме.

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