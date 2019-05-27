Пьяные россияне напали на бригаду скорой помощи

Четверо нетрезвых россиян напали на бригаду скорой помощи в Новочебоксарске (Чувашская Республика). Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

Инцидент произошел 26 мая во дворе жилого дома на улице Советская, где подрались несколько мужчин в состоянии алкогольного опьянения. На вызов приехала скорая. Один из участников конфликта напал на фельдшера. Когда медицинский работник попытался остановить нападавшего, в драку включились другие дебоширы и начали бить фельдшера по голове. Избиение прекратил водитель скорой, после чего хулиганы скрылись.

По данным источника радиостанции в Росгвардии, всех нападавших задержали и доставили в отделение полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Златоусте пьяная компания взяла в заложницы сотрудницу скорой помощи, закрыв ее в ванной. После случившегося медику потребовалась госпитализация из-за проблем с сердцем. В министерстве рассказали, что женщина испытала сильный стресс. После лечения она смогла вернуться к работе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!