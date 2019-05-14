Пьяные россияне взяли в заложницы сотрудницу скорой

В Златоусте пьяная компания взяла в заложницы сотрудницу скорой помощи. По факту инцидента проводится проверка, сообщается на сайте Следственного комитета по Челябинской области.

В пресс-службе министерства здравоохранения по региону Znak.com рассказали, что утром 27 апреля две сотрудницы скорой помощи прибыли в квартиру по вызову. В жилье был сильный беспорядок, из-за чего не было места для нормального осмотра. «Медики попросили принести им хотя бы стул, в ответ последовали нецензурная брань, хватания за одежду, угрозы», — говорится в сообщении. В результате нападения одной из фельдшеров удалось сбежать из квартиры и вызвать полицию. Вторую женщину мужчины заперли в ванной комнате.

После случившегося сотруднице скорой, которую закрыли в ванной, потребовалась госпитализация из-за проблем с сердцем. В министерстве рассказали, что женщина испытала сильный стресс. После лечения она смогла вернуться к работе.

Следователи собрали материалы по факту происшествия и проводят доследственную проверку.

В начале февраля вооруженный ножом 32-летний житель поселка Мурино Ленинградской области взял в заложники бригаду скорой помощи. Медики прибыли, чтобы оказать помощь жене мужчины, которой он нанес телесные повреждения после совместного распития алкоголя. Он удерживал фельдшера и медбрата в квартире, угрожая им ножом, пока они не сбежали, воспользовавшись удобным моментом.

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