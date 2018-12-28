Силовые структуры
 
Последние новости
Путин поздравил с Новым годом арестованного бывшего президента
Путин усложнил жизнь террористам
Кира Найтли позавидовала способности мужчин писать стоя
Решена одна из величайших загадок биологии
Трампа обвинили в публикации секретных данных
Назван самый популярный новогодний алкоголь
Пользователи тайно взломанного приложения потеряли сотни тысяч долларов
Путин ограничил доступ к информации о закупках вооружений
Умер двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР
Новости партнеров

Россиянин после корпоратива напал на скорую помощь и попал на видео

Перейти в «Мою Ленту»
Полина Берзина / ВКонтакте

Возвращавшийся с корпоратива утром 28 декабря мужчина остановил машину скорой помощи, вытащил оттуда фельдшера и стал избивать. Видео инцидента опубликовала «Фонтанка.ру».

Происшествие засняли очевидцы на набережной реки Мойки в Петербурге. На кадрах видно, как мужчина открывает дверь автомобиля, вытаскивает из салона человека и начинает его бить. Дерущиеся падают на снег. На помощь к медику приходит водитель.

По данным «Фонтанки», фельдшер не получил серьезных травм.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Петербурге после ночи корпоративов пришлось спасать работников скорой. Загулявший вступил в бой с медиками
Неадекватный москвич с ножом набросился на фельдшера скорой помощи
Пьяный мужчина напал на фельдшера скорой в Москве
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0127 декабря

Черные дни

Пожар в «Зимней вишне», бойня в Керчи и атаки на школы. Главные трагедии года
21:1527 декабря

Директор российского Burger King подвезла попутчика и пропала

17:4525 декабря

Пациент петербургской клиники расстрелял врача и покончил с собой

02:26Сегодня

Россиянина арестовали за госизмену

Силовые структуры00:0224 декабря

Молчание сирот

Уголовники собирали миллионы с детей из детдома. Деньги шли в криминальный общак
14:5027 декабря

Российский студент рассылал видео об атаках на школы и получил дело

16:0625 декабря

Обвиняемых в пожаре на шахте в Соликамске арестовали

16:2727 декабря

Вооруженный феном россиянин ограбил ростовщиков и попал на видео

Силовые структуры00:0118 октября

«Был тихим, спокойным, ходил сам по себе»

Студент устроил бойню в крымском колледже. Он убивал всех, кого видел
13:1527 декабря

После обысков в «Красном и Белом» завели дело

10:2225 декабря

Сбежавший из психбольницы авторитет Мошок попался

17:5927 декабря

Лжеполицейские приковали россиянина к батарее и лишили 300 тысяч рублей

Россия
«Представьте, что все на планете Земля вдруг стали русскими»
Смогут ли россияне изменить себя и начать жить заново после Нового года
Владимир Путин и ТиматиПутин, рэп и секс-скандал
Такой российская политика не была давно
«Она просто открывала рот и шипела от боли»
Студенты-медики попали в российскую больницу. К такому их жизнь не готовила
Путин ограничил доступ к информации о закупках вооружений
Путин поздравил с Новым годом арестованного бывшего президента
Крым оградили от Украины забором
Москвичи увидят звездопад и «кровавую» Луну
Все материалы
Мир
Пора домой
США вывели войска из Сирии и Афганистана. Что это значит для России и мира?
В Вене напали на церковь
Чернокожий солдат замерз и решил засудить британскую армию
В Сирию начали возвращаться дипломаты
В Иране опровергли гибель генерала в Сирии
«Мафия останется бессмертной»
 
Стало известно о гибели иранских военачальников от авиаудара Израиля по Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Евросоюзное государство
Лукашенко говорит о дружбе с Россией. Но ищет опору в Европе
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Владимир Путин и Петр Порошенко«Мы расстаемся окончательно и бесповоротно»
Отношения между Россией и Украиной перешли на новый уровень. Они кончились
Украину записали в лидеры мировых должников
Найден способ привить украинцам европейские ценности
Киев пересчитал воюющих в Донбассе россиян
Украина подготовилась ко вторжению России в Приазовье
Все материалы
Экономика
Великий обвал
Весь мир похоронил биткоин, а зря. И вот почему
Стал известен новый глава «Русала»
Названо худшее шампанское
Нового организатора банкета Путина заподозрили в связях с Пригожиным
Партнерский материал
Ньюсрум, кинотеатр и два ствола
РЕН ТВ засчитывает уходящий год себе в актив и анонсирует новогоднюю сетку
Центробанк лишил лицензии главных форекс-дилеров
Россиянам пообещали рекордный рост пенсий
Все материалы
Силовые структуры
Эрик КитуашвилиВзлет и рассадка
Самый жестокий маньяк, главный вор России и Давидыч. Кто сел и вышел в этом году
Черные дни
Пожар в «Зимней вишне», бойня в Керчи и атаки на школы. Главные трагедии года
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Директор российского Burger King подвезла попутчика и пропала
Россиянина арестовали за госизмену
Российский студент рассылал видео об атаках на школы и получил дело
Вооруженный феном россиянин ограбил ростовщиков и попал на видео
Все материалы
Наука и техника
Русские потрошители
Пока Россия пробивает и затыкает дыры, Китай и США покоряют космос
Пристегните шары
Государственные перевороты, климатическое оружие и турбо-коровы: Just Cause 4
Ким Ир СенДиктатор-подкидыш
Советский офицер стал вождем Северной Кореи. Теперь весь мир боится его внука
Умерла «мать телескопа "Хаббл"»
Найден эффективный способ побороть старение мозга
Американцы испугались российского оружия
«Протон-М» недовывел на орбиту секретный российский спутник
Все материалы
Спорт
Год Орла
Нурмагомедов наказал Макгрегора, Емельяненко вернулся, а Усик всех победил
Макгрегор напоил целый паб за свой счет
Овечкин сравнил себя со старой лошадью
Месси признал величие Роналду
Противник российского спорта отреагировал на возможность изоляции РУСАДА
Названы последствия изоляции российского спорта
Российские и китайские хоккеисты устроили массовую драку вместе с вратарем
Все материалы
Культура
Лучшее кино 2018-го
От Эминема к Годару через «Экстаз»: 24 самых ярких фильма года
Испортить шкуру и вылечить душу
30 главных книг года. Что читать в зимние праздники
Лучшие песни года
«Кровосток», Хаски, Big Baby Tape: главные треки 2018-го
Умер актер из «Славных парней» и «Пса-призрака»
Кира Найтли позавидовала способности мужчин писать стоя
Элджея признали угрозой Украине
Картины Мунка бесследно пропали
Все материалы
Интернет и СМИ
На краю пропасти
Насмешки над мертвецами, драки и неумелый хайп: скандалы года на YouTube
Жесткая посадка
 
Дочь поиздевалась над отцом в Рождество и прослыла «злым гением»
Путин-«падишах» стал героем любовных стихов
Мать семейства потратила целое состояние на подарки и признала себя больной
Опального украинского политолога унизили и пообещали уничтожить во время телешоу
Записанный во враги Украины политолог в роли «тупого злобного хохла» испытал шок
Все материалы
Ценности
«Надо воспитывать не женщин, не девушек, а мужчин и парней»
Казашку избили за голую грудь на подиуме. Она решила не молчать
Фото: Gareth Fulle / WPA Pool / Getty ImagesУ королевы за пазухой
Дворцы, слуги и пиры: роскошная жизнь священников англиканской церкви
«Все маленько прибаливают»
Доминирование России и роды на подиуме: что пережил мир моды в 2018 году
На семейном фото у Кардашьян недосчитались ног
Российские детдомовцы попросили у Деда Мороза обувь Gucci
Раскрыт секрет идеального вкуса главного новогоднего блюда в России
Подсчитано состояние Ким Кардашьян
Все материалы
Путешествия
Уйдут в себя
Что заставит россиян поехать в Сибирь, монгольскую степь и Египет
Господи, спаси
Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы?
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
Певица Зара воспела творчество Достоевского
Туристы погибли в самой безопасной для туристов стране
Северокорейцы сделали календарь специально для россиян
В Турции нашли новый способ заработать на туристах
Все материалы
Из жизни
Жизнь кувырком
Принцессы отказываются от трона и денег, а простые девушки богатеют
В США составили список застрявших в людях вещей и упорядочили их по отверстиям
Соседи вступились за обиженных лесбиянок
Сьюзи ГудоллГонка безумцев
Они мечтали обогнуть Землю и разбогатеть. Один сошел с ума, другой пошел ко дну
Красота и джаз
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и чем она живет
Противостояние полицейских и дикого слона сняли на видео
Рабочий восемь месяцев был трезвенником, выпил и сломал дерево
Все материалы
Новая надежда
У флагманского купе Lexus для нас важное сообщение
Горожанин
Длительный тест Citroen C3 Aircross: рассказываем про управляемость и стоимость владения
Диэлектрик
Сможет ли электрический кроссовер Audi e-tron бросить вызов Тесле Model X и Ягуару I-Pace?
Маленькие и очень злые
Бюджетные малолитражки, превращенные в гоночных монстров
Land Rover рассказал о внедорожных испытаниях нового Defender
Suzuki превратила Jimny в пикап и внедорожник для выживания в глуши
Японцы сделали из Toyota GT86 пикап со внешностью Lamborghini Urus
Все материалы
Дом
Справились с комплексами
Крымский мост, смытый стадион и Мутко. Чем запомнились главные стройки России
Такие доступные
Дачи под Москвой теперь можно купить за копейки. Почему это опасно?
Кирпич в квадрате
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
В «Золотом треугольнике» Санкт-Петербурга нашли атипично дешевую квартиру
Сотни дорогих квартир в Москве оказались «мертвыми»
Россияне расписались в любви к лишним санузлам и гардеробным
Семья осталась без трехкомнатной квартиры из-за кредитного телефона
Все материалы