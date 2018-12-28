Россиянин после корпоратива напал на скорую помощь и попал на видео

Полина Берзина / ВКонтакте

Возвращавшийся с корпоратива утром 28 декабря мужчина остановил машину скорой помощи, вытащил оттуда фельдшера и стал избивать. Видео инцидента опубликовала «Фонтанка.ру».

Происшествие засняли очевидцы на набережной реки Мойки в Петербурге. На кадрах видно, как мужчина открывает дверь автомобиля, вытаскивает из салона человека и начинает его бить. Дерущиеся падают на снег. На помощь к медику приходит водитель.

По данным «Фонтанки», фельдшер не получил серьезных травм.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!