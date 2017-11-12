Неадекватный москвич с ножом набросился на фельдшера скорой помощи

На юго-западе Москвы вооруженный ножом мужчина набросился на фельдшера скорой помощи. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на улице Миклухо-Маклая. Медики получили вызов от пожаловавшегося на плохое самочувствие мужчины. Они прибыли на место, где их поджидал неадекватный пациент с признаками алкогольного опьянения.

Он набросился на фельдшера и начал бить его по голове, а затем попытался задушить. Осознав, что это ему не под силу, он схватился за нож.

Фельдшеру удалось покинуть квартиру буйного пациента. На место прибыли стражи порядка, которые доставили обоих мужчин в отделение полиции.

Медик отказался писать заявление на своего обидчика, поскольку счел полученные травмы несерьезными.

5 ноября аналогичный случай произошел в Тверском районе столицы. Нетрезвый мужчина напал на сотрудника скорой помощи, нанеся ему несколько ударов по лицу.