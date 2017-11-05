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Пьяный мужчина напал на фельдшера скорой в Москве

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Нетрезвый мужчина напал на сотрудника скорой помощи в центре Москвы. Об этом сообщает в воскресенье, 5 ноября, Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

По данным издания, инцидент произошел на улице Большая Дмитровка в Тверском районе. «По предварительной информации, мужчина с внешними признаками алкогольного опьянения нанес телесные повреждения сотруднику скорой», — сказали в полиции.

Оба участника конфликта были доставлены в отдел для дальнейшего разбирательства. По факту произошедшего проводится проверка.

Как уточняет ТАСС, инцидент произошел около 02:00. Мужчина нанес фельдшеру не менее двух ударов по лицу. Медику оказана помощь. Старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова сообщила агентству, что ведомство также начало проверку случившегося.

В июле в Подмосковье пьяная 24-летняя местная жительница во время оказания помощи избила фельдшера скорой помощи. Как сообщалось, она нанесла 32-летней женщине не менее четырех ударов в область груди.

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