Следствие отказалось увязать действия автохамов и смерть пациента скорой

Следователи Петропавловска-Камчатского прекратили уголовное дело в отношении бригады скорой помощи, подозреваемой в несвоевременном оказании помощи 21-летнему местному жителю, и автохамов, не пропустивших неотложку. Об этом сообщается на сайте СУСК по региону.

Уточняется, что дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления — судебно-медицинская экспертиза установила, что пациент отравился компонентами бытового сжиженного газа, его смерть наиболее вероятно была мгновенной и непредотвратимой. Действия же водителя, не пропустившего скорую, не были направлены на лишение жизни.

Инцидент произошел вечером 10 января на улице Циолковского. Машина скорой помощи с включенными спецсигналами направлялась на вызов к 21-летнему мужчине, которому стало плохо. Однако на подъезде к дому дорогу перекрыл автомобиль, за рулем которого находилась женщина. В результате бригаде, чтобы добраться до пациента, понадобилось 13 минут вместо трех.

Представитель скорой рассказала, что врач, несмотря на инструкции, вышла из машины и направилась к пациенту, однако «поведение пассажира из перегородившей проезд легковушки было неадекватным, поэтому водитель скорой буквально затащил врача обратно в салон».

Видео: ren.tv



