Женщину с двумя детьми сбили на пешеходном переходе в Москве

Водитель на иномарке сбил женщину с двумя детьми, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на московское управление ГИБДД.

Инцидент произошел около шести вечера на Балаклавском проспекте, сообщили в ведомстве. Пострадавших на месте осмотрели врачи скорой помощи. Одного из детей на вертолете Московского авиационного центра доставили в больницу.

На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции. Других подробностей не приводится.

В конце октября в Москве на Комсомольском проспекте автомобиль с включенными проблесковыми маячками переезжал через перекресток, когда в него врезались две машины. Какому ведомству принадлежал автомобиль, который протаранили, не сообщалось. Данных о пострадавших пассажирах или водителях также не было.