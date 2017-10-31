Машину с мигалками протаранили в центре Москвы

В центре Москвы произошла авария с участием автомобиля со включенными проблесковыми маячками. Видео произошедшего опубликовал телеканал РЕН ТВ во вторник, 31 октября.

По его информации, ДТП произошло на Комсомольском проспекте. На кадрах видно, как автомобиль с маячками пересекает перекресток, когда в него врезаются две машины. Одна из них задевает переднюю часть авто, вторая таранит его сбоку. Обстоятельства аварии уточняются.

Какому ведомству принадлежит автомобиль, неизвестно, однако автомобили синего или черного цвета с красной полосой используются Следственным комитетом России.