Гражданин Киргизии подговаривал двоих мужчин въехать в толпу на КамАЗе в Москве

В Москве будут судить гражданина Киргизии, который уговаривал двух мужчин совершить теракт в столице, въехав в толпу на КамАЗе. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщает прокуратура Кировской области.

«В период с февраля по март 2017 года [обвиняемый] склонял в сети Интернет двух жителей Кировской области к совершению террористических преступлений в городе Москве, в том числе используя грузовой автомобиль КамАЗ для организации ДТП и наезда на людей», — говорится в сообщении.

Кроме того, следствие считает, что обвиняемый, являясь сторонником запрещенной в России международной террористической организации, в период с августа по сентябрь 2016 года размещал в одной из соцсетей графические текстовые изображения.

Согласно заключению экспертов, они содержали лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, ненависти по отношению к представителям иной социальной группы (не мусульман).

Мужчину задержали сотрудники УФСБ и УМВД России по Кировской области. Он обвиняется в приготовлении к террористическому акту, покушении на содействие террористической деятельности и в публичном оправдании терроризма. В настоящее время его уголовное дело направлено в Московский окружной военный суд (МОВС) для рассмотрения по существу.

