Сбившего девочку на пешеходном переходе участкового задержали под Коломной

В Коломенском районе Московской области задержан 34-летний полицейский, подозреваемый в совершении ДТП, в ходе которого пострадал 11-летний ребенок. Об этом в пятницу, 20 октября, «Ленте.ру» сообщила Евгения Кирюшина, официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По словам Кирюшиной, задержанный — участковый уполномоченный отделения участковых уполномоченных полиции (ОУУП) и подразделения по делам несовершеннолетних (ПНД) Центрального отдела полиции УМВД России по Коломенскому городскому округу.

«В ходе допроса подозреваемый полностью признал свою вину. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Кирюшина.

Ранее стало известно, что 19 октября около 15:45 подозреваемый в Коломне, на улице Спирина нарушил ПДД и совершил наезд на 11-летнего ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. В момент инцидента полицейский находился в отпуске и ехал на личном автомобиле.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее травмирование человека» (часть 1 статьи 264 УК РФ). Пострадавшая в результате ДТП девочка была госпитализирована.

Как сообщал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, состояние пострадавшей врачи расценивают как критическое. «11-летняя девочка получила крайне тяжелые повреждения — у нее открытая черепно-мозговая травма и переломы. Она немедленно была доставлена в реанимацию Коломенской больницы, откуда вертолетом переведена в одну из столичных клиник, где сейчас за ее жизнь борются врачи», — уточнял собеседник.

Он так же добавил, что офицер в момент ДТП был трезв. Факт аварии он объяснил собственной невнимательностью.