ЦБ возобновит публикацию данных о собственниках российских банков

ЦБ: Данные о собственниках финорганизаций будут с 2027 года публиковаться обезличенно

Центробанк (ЦБ) России с 1 января 2027 года возобновит публикацию данных о структуре собственности финансовых организаций. Чтобы не увеличивать санкционные риски для участников рынка, делать это будут в обезличенном виде, сообщили в пресс-службе регулятора, уточнив, что соответствующее указание ЦБ уже зарегистрировал Минюст.

Раскрытие информации коснется сведений о банках, негосударственных пенсионных фондах (НПФ), страховых организациях и управляющих компаниях, а также микрофинансовых компаниях. Осуществлять его будут по 14 критериям. В том числе будут публиковаться факты, характеризующие участников структуры собственности, сведения о том, направлены ли предписания из-за их неудовлетворительной деловой репутации или финансового положения.

В ЦБ отметили, что из возможных вариантов ответов по критериям «да», «нет» или «неприменимо» у каждого участника рынка сформируется свой уникальный набор характеризующих его ответов, который и будет публиковаться.

Российские банки и другие финорганизации в 2022 году получили право не раскрывать информацию, чувствительную к санкционным рискам, включая сведения о структуре собственности и руководителях. Речь не шла о запрете на сообщение таких данных, но на конец 2025 года структуру собственности раскрывали только три отечественных банка, то есть менее 1 процента от их общего числа.