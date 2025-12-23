Реклама

15:17, 23 декабря 2025

От российских банков потребуют раскрыть структуру собственности

ЦБ РФ пообещал заставить банки с 2027 года раскрывать структуру собственности
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В 2027 году российские банки будут обязаны раскрывать структуру собственности, хотя и в обезличенном виде. Об этом в комментарии «Интерфаксу» рассказала глава департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центробанка Людмила Тяжельникова.

После начала спецоперации на Украине регулятор разрешил финансовым организациям не публиковать сведения, «чувствительные к санкционному риску», в которые входят и данные о руководстве и структуре собственности. Позднее эта мера продлевалась.

В результате на конец 2025 года только у одного процента из 352 кредитных организаций структура собственности известна. У микрофинансовых компаний показатель гораздо лучше — 28 процентов. Далее по прозрачности идут управляющие компании (12 процентов), страховщики (8 процентов) и негосударственные пенсионные фонды (6 процентов).

При этом речь идет о не том, чтобы раскрывать собственников банков. ЦБ хочет, чтобы участникам рынка стало известно о наличии в руководстве и среди владельцев резидентов недружественных стран и граждан с отозванной лицензией, а также ряд других сведений, не позволяющих однозначно идентифицировать лиц.

По словам Тяжельниковой, такое требование даст важную для рынка качественную информацию, но не увеличит риски раскрытия персональных данных и минимизирует санкционные последствия.

Ранее ЦБ сообщил о работе над созданием механизмов, способствующих распределению кредитных рисков между банками и другими участниками финансового рынка.

