Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:46, 23 декабря 2025Экономика

ЦБ собрался помогать одним банкам за счет других

Банк России создаст механизмы распределения кредитных рисков между банками
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Центробанк (ЦБ) запланировал создание механизмов, способствующих распределению кредитных рисков между банками и другими участниками финансового рынка. Об этом говорится в документе «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2026 год и период 2027-2028 годов», опубликованном на сайте регулятора.

Для этой цели ЦБ, в том числе, прорабатывает на площадке Ассоциации банков России критерий «простого» синдиката (объединения предприятий, сохраняющих производственную и юридическую самостоятельность, созданные с целью устранения конкуренции для получения общей выгоды).

В дальнейшем регулятор хотел бы законодательного закрепления категории «простого» синдиката, что сделает инструмент понятнее для потенциальных инвесторов, а уступку доли другим участникам рынка проще. По всей видимости, речь идет об упрощении кредитования крупных проектов, чтобы в случае проблем одни финансовые организации смогли получить помощь от партнеров по синдикату в части передачи рисков.

Чтобы стимулировать банки использовать «простые» синдикаты, в случае высоконадежных заемщиков, удовлетворяющих ряду критериев, они включаются в состав высоколиквидных активов при расчете национального норматива краткосрочной ликвидности.

Как подчеркнули в ЦБ, финансирование долгосрочных инвестиционных проектов требует долгосрочных источников фондирования, но основная часть пассивов банков краткосрочна. Чтобы повысить долю долгосрочных сбережений, регулятор хочет увеличить лимит страхового возмещения по долгосрочным рублевым вкладам.

Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования предупредил, что вероятность наступления системного банковского кризиса в России нарастает. В июле глава Банка России Эльвира Набиуллина утверждала, что не видит предпосылок к развитию такой ситуации, поскольку банковский сектор остается прибыльным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Гарри Каспаров заочно арестован. Он и Ходорковский проходят по делу о попытке захвата власти в России

    Найдено «новое золото» России

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Сборная России по плаванию будет готовиться к Олимпиаде в США

    Названы самые продаваемые версии Lada Iskra

    Российский подросток расправился с матерью и покушался на брата

    Начата проверка после видео с перевозкой детей в курьерских сумках в Подмосковье

    Названо число контратак ВСУ у Гуляйполя

    Раскрыта причина развития одного из самых опасных видов рака

    Стоматологи предупредили о резком росте цен на услуги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok