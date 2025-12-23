ЦБ собрался помогать одним банкам за счет других

Банк России создаст механизмы распределения кредитных рисков между банками

Центробанк (ЦБ) запланировал создание механизмов, способствующих распределению кредитных рисков между банками и другими участниками финансового рынка. Об этом говорится в документе «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2026 год и период 2027-2028 годов», опубликованном на сайте регулятора.

Для этой цели ЦБ, в том числе, прорабатывает на площадке Ассоциации банков России критерий «простого» синдиката (объединения предприятий, сохраняющих производственную и юридическую самостоятельность, созданные с целью устранения конкуренции для получения общей выгоды).

В дальнейшем регулятор хотел бы законодательного закрепления категории «простого» синдиката, что сделает инструмент понятнее для потенциальных инвесторов, а уступку доли другим участникам рынка проще. По всей видимости, речь идет об упрощении кредитования крупных проектов, чтобы в случае проблем одни финансовые организации смогли получить помощь от партнеров по синдикату в части передачи рисков.

Чтобы стимулировать банки использовать «простые» синдикаты, в случае высоконадежных заемщиков, удовлетворяющих ряду критериев, они включаются в состав высоколиквидных активов при расчете национального норматива краткосрочной ликвидности.

Как подчеркнули в ЦБ, финансирование долгосрочных инвестиционных проектов требует долгосрочных источников фондирования, но основная часть пассивов банков краткосрочна. Чтобы повысить долю долгосрочных сбережений, регулятор хочет увеличить лимит страхового возмещения по долгосрочным рублевым вкладам.

Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования предупредил, что вероятность наступления системного банковского кризиса в России нарастает. В июле глава Банка России Эльвира Набиуллина утверждала, что не видит предпосылок к развитию такой ситуации, поскольку банковский сектор остается прибыльным.