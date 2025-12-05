В России предупредили о грядущем банковском кризисе

ЦМАКП: Вероятность банковского кризиса во втором полугодии 2026 года выросла

Вероятность наступления системного банковского кризиса в России нарастает, хотя пока ни один из критериев такой ситуации не выполняется. Об этом со ссылкой на доклад Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) «Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков?» пишут «Известия».

По состоянию на октябрь аналитики оценивают риски ухудшения ситуации до критического уровня как средние, поскольку доля плохих долгов, то есть тех, по которым не платят более трех месяцев и надежд на их возврат немного, повышается опережающими темпами.

За первые девять месяцев такая задолженность выросла в 1,6 раза, до 2,3 триллиона рублей. При этом впереди у банковских организаций риски по старым ипотекам, оформленным на фоне пика спроса по льготным программам, а также последствия активной выдачи необеспеченных потребительских кредитов во второй половине 2023 года и начале 2024-го.

Как объяснил основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров, на рынке может возникнуть эффект домино. Снижение выпуска и прибылей в реальном секторе ограничит платежи по корпоративным кредитам, что ухудшит достаточность капитала банков, а это уже вызовет нервозность других вкладчиков и отток средств.

В ЦМАКП называют три условия, при которых можно говорить о банковском кризисе. Первое — это превышение доли проблемных активов в банковской системе порога в 10 процентов (сейчас — 7 процентов). Второе — массовое снятие клиентами денег со счетов и вкладов, а третье — срочная реорганизация или национализация более десяти процентов финансовых организаций (как вариант — их разовая поддержка со стороны государства на сумму более двух процентов ВВП).

В Центробанке не видят угрозы системного банковского кризиса, поскольку у банков накоплено много резервов, а для снижения рисков они активно работают с потенциально проблемными займами.

Между тем в ЦМАКП объясняют, что именно под видом реструктуризаций скрывается значительная часть плохих долгов. За первые три квартала текущего года их объем уже в два раза больше, чем годом ранее. Так, в корпоративном секторе пересмотрена уже пятая часть портфеля юридических лиц и представителей малого и среднего предпринимательства.

В связи с замедлением экономики возможности для компаний отдавать долги уменьшаются, и речь не о физических лицах, а именно о компаниях. Поэтому основная угроза платежам по кредитам еще впереди.

Отдельная проблема состоит в том, что при ухудшении положения дел банкам придется ужесточать условия выдачи кредитов, а это, в свою очередь, ограничит восстановление экономического роста, то есть, платить по взятым займам станет еще сложнее.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что еще в июле отдельные крупные банки начали обсуждать необходимость рекапитализации на фоне того, что реальное качество их кредитных портфелей значительно хуже, чем отображается в официальных данных. Тогда же глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не видит предпосылок к развитию такой ситуации, поскольку банковский сектор остается прибыльным.