Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:12, 5 декабря 2025Экономика

В России предупредили о грядущем банковском кризисе

ЦМАКП: Вероятность банковского кризиса во втором полугодии 2026 года выросла
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Вероятность наступления системного банковского кризиса в России нарастает, хотя пока ни один из критериев такой ситуации не выполняется. Об этом со ссылкой на доклад Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) «Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков?» пишут «Известия».

По состоянию на октябрь аналитики оценивают риски ухудшения ситуации до критического уровня как средние, поскольку доля плохих долгов, то есть тех, по которым не платят более трех месяцев и надежд на их возврат немного, повышается опережающими темпами.

За первые девять месяцев такая задолженность выросла в 1,6 раза, до 2,3 триллиона рублей. При этом впереди у банковских организаций риски по старым ипотекам, оформленным на фоне пика спроса по льготным программам, а также последствия активной выдачи необеспеченных потребительских кредитов во второй половине 2023 года и начале 2024-го.

Материалы по теме:
С 1 декабря иномарки в России резко подорожали. Как из-за повышения утильсбора их цена растет на миллионы рублей?
С 1 декабря иномарки в России резко подорожали.Как из-за повышения утильсбора их цена растет на миллионы рублей?
1 декабря 2025
Центробанк в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку Как это повлияет на российскую экономику?
Центробанк в четвертый раз подряд снизил ключевую ставкуКак это повлияет на российскую экономику?
24 октября 2025

Как объяснил основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров, на рынке может возникнуть эффект домино. Снижение выпуска и прибылей в реальном секторе ограничит платежи по корпоративным кредитам, что ухудшит достаточность капитала банков, а это уже вызовет нервозность других вкладчиков и отток средств.

В ЦМАКП называют три условия, при которых можно говорить о банковском кризисе. Первое — это превышение доли проблемных активов в банковской системе порога в 10 процентов (сейчас — 7 процентов). Второе — массовое снятие клиентами денег со счетов и вкладов, а третье — срочная реорганизация или национализация более десяти процентов финансовых организаций (как вариант — их разовая поддержка со стороны государства на сумму более двух процентов ВВП).

В Центробанке не видят угрозы системного банковского кризиса, поскольку у банков накоплено много резервов, а для снижения рисков они активно работают с потенциально проблемными займами.

Между тем в ЦМАКП объясняют, что именно под видом реструктуризаций скрывается значительная часть плохих долгов. За первые три квартала текущего года их объем уже в два раза больше, чем годом ранее. Так, в корпоративном секторе пересмотрена уже пятая часть портфеля юридических лиц и представителей малого и среднего предпринимательства.

В связи с замедлением экономики возможности для компаний отдавать долги уменьшаются, и речь не о физических лицах, а именно о компаниях. Поэтому основная угроза платежам по кредитам еще впереди.

Отдельная проблема состоит в том, что при ухудшении положения дел банкам придется ужесточать условия выдачи кредитов, а это, в свою очередь, ограничит восстановление экономического роста, то есть, платить по взятым займам станет еще сложнее.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что еще в июле отдельные крупные банки начали обсуждать необходимость рекапитализации на фоне того, что реальное качество их кредитных портфелей значительно хуже, чем отображается в официальных данных. Тогда же глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не видит предпосылок к развитию такой ситуации, поскольку банковский сектор остается прибыльным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ВСУ врезался в «Грозный-Сити», на нескольких этажах обрушился фасад. Что известно об атаке на Чечню?

    Путин высказался о позиции Индии по конфликту на Украине

    Первый канал анонсировал важное заявление Долиной

    Популярный российский рэпер поплатился за пожелание для воров

    Террористическую ячейку сторонников всемирного халифата раскрыли в российском регионе

    В России спрогнозировали снижение ключевой ставки

    Судьбу китайских кроссоверов в России прояснили

    Роспотребнадзор отреагировал на информацию о тестировании приезжающих из Чехии на гепатит

    Россиянам посоветовали носить популярную вещь 70-х

    Появились подробности о задержанном ФСБ российском депутате

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok