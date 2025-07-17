Стало известно о готовности российских банков просить о помощи

Bloomberg: Три крупных российских банка собрались просить о помощи государства

Отдельные российские банки начали обсуждать необходимость рекапитализации на фоне того, что реальное качество их кредитных портфелей значительно хуже, чем отображается в официальных данных. Об этом со ссылкой на российских чиновников и документы, которые оказались в доступе, пишет Bloomberg.

Источники агентства утверждают, что с запросом о помощи к Центробанку обратились как минимум три системно значимых банка. Они полагают, что в ближайшие 12 месяцев им может потребоваться вливание капитала.

Конкретный объем рекапитализации пока неизвестен и будет зависеть от количества проблемных кредитов. Однако, отмечает издание, сами по себе обсуждения становятся все более актуальными в банковской отрасли. При этом полную картину отрасль видеть не может, так как существенные объемы данных засекречены, они есть только у регулятора.

В начале июля глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала опасения по поводу банковского кризиса «абсолютно необоснованными». Она объяснила, что резервы банков составляют восемь триллионов рублей и они хорошо капитализированы, а рост доли проблемных активов в рознице и корпоративном секторе незначителен. Она также напомнила, что все другие оценки основаны на неполной информации.

Между тем еще в конце мая Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупредил о росте вероятности развития системного банковского кризиса в России.

Аналитики признали, что признаков самого обострения ситуации нет, но заметили, что опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков начали указывать в одну сторону. Ситуацию, сложившуюся на тот момент, они обозначили как резонанс сразу нескольких негативных сигналов.