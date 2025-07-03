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14:48, 3 июля 2025Экономика

Набиуллина опровергла возможность банковского кризиса

Глава ЦБ Набиуллина исключила возможность банковского кризиса в России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Опасения по поводу возможности банковского кризиса в России далеки от реальной ситуации в стране. Об этом на брифинге в рамках Финансового конгресса Банка России заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что банковская система на начало второго полугодия хорошо капитализирована, пусть запас и распределен неравномерно, а рост доли проблемных активов в рознице и корпоративном секторе незначителен.

Отдельно Набиуллина напомнила, что ЦБ осуществляет надзор за банками, поэтому в отличие от прочих экспертов и участников рынка обладает полной информацией, а не выборочной. «Совершенно ответственно говорю, что эти опасения абсолютно необоснованны», — указала она.

В конце мая Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупредил, что вероятность развития системного банковского кризиса в России увеличивается. Аналитики обосновали свою оценку с помощью набора опережающих индикаторов системных финансовых и макроэкономических рисков, хотя и уточнили, что они не означают обязательного ухудшения ситуации.

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Также во время брифинга глава ЦБ согласилась с тем, что снижение ключевой ставки на июльском заседании возможно, но попросила не думать, что оно обязательно случится. По ее словам, все зависит от данных, которые получит регулятор в ближайшие недели.

Главными условиями она назвала замедление темпов инфляции и снижение напряженности на рынке труда. Набиуллина заметила, что на начало июля первое условие уже выполняется.

Два дня назад Росстат сообщил, что в мае уровень безработицы в России опустился до минимальных в истории 2,2 процента, что свидетельствует об ухудшении ситуации с кадрами. Кроме того, недельная инфляция в период с 24 по 30 июня поднялась до максимума с середины апреля.

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