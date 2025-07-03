Набиуллина отказалась гарантировать снижение ключевой ставки

Набиуллина: Нет гарантии, что ЦБ понизит ключевую ставку на июльском заседании

Любое решение по ключевой ставке не гарантировано. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ее процитировало ТАСС.

По ее словам, регулятор будет вести себя очень осторожно и в соответствии с данными. Как следствие, она не может гарантировать, что на июльском заседании регулятор согласится снизить ключевую ставку. Все будет зависеть от того, какие данные получит Центральный банк.

«Я бы сейчас никаких прогнозов не давала», — сказала Набиуллина.

Ранее она заявила, что экономика страны сумела адаптироваться к внешним вызовам, но предсказала «очень неспокойные времена».

Эксперты полагают, что Банк России в июле может снизить ключевую ставку сразу на один-три процентных пункта. Причиной этого станет более быстрое замедление инфляции и охлаждение экономики.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков полагает, что к концу 2025 года ключевая ставка может упасть до 13-15 процентов.