Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:25, 3 июля 2025Экономика

Набиуллина отказалась гарантировать снижение ключевой ставки

Набиуллина: Нет гарантии, что ЦБ понизит ключевую ставку на июльском заседании
Кирилл Луцюк

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Любое решение по ключевой ставке не гарантировано. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ее процитировало ТАСС.

По ее словам, регулятор будет вести себя очень осторожно и в соответствии с данными. Как следствие, она не может гарантировать, что на июльском заседании регулятор согласится снизить ключевую ставку. Все будет зависеть от того, какие данные получит Центральный банк.

«Я бы сейчас никаких прогнозов не давала», — сказала Набиуллина.

Ранее она заявила, что экономика страны сумела адаптироваться к внешним вызовам, но предсказала «очень неспокойные времена».

Эксперты полагают, что Банк России в июле может снизить ключевую ставку сразу на один-три процентных пункта. Причиной этого станет более быстрое замедление инфляции и охлаждение экономики.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков полагает, что к концу 2025 года ключевая ставка может упасть до 13-15 процентов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Заместитель главкома ВМФ России погиб в курском приграничье. ВСУ нанесли ракетный удар по штабу с офицерами

    На Эвересте дроны поставили на службу экологии

    Россиянки порассуждали о плохо целующихся мужчинах

    Впервые расшифрован геном жителя Древнего Египта

    Раскрыты детали роскошного медового месяца миллиардера Безоса и его новой жены

    Меркель вспомнила об отказе Трампа жать ей руку

    Специалисты НАТО провели тренинги в Азербайджане

    Сеть магазинов с названием из трех букв переименуют

    В ЕС призвали усилить действия против Венгрии

    В России прокомментировали гибель заместителя главкома ВМФ России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости