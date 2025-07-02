Набиуллина предупредила об очень неспокойных временах

Глава ЦБ Набиуллина назвала возможности для роста плюсом неспокойных времен

Экономика России смогла адаптироваться к каким-то внешним вызовам, но впереди ее ждут «очень неспокойные времена». Об этом на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

Плюсом такой ситуации она назвала появляющиеся новые возможности для развития и роста производительности труда в условиях дорогой рабочей силы.

Ранее Набиуллина объяснила, что главной сложностью властей остается проблема снижения инфляции таким образом, чтобы не допустить переохлаждения экономики. По ее словам, поиск взвешенного решения продолжается, но говорить о переходе какой-то критической черты пока нельзя, потому что и инфляция замедлилась недостаточно, и рынок труда все еще перегрет, а это основные индикаторы.

Между тем глава Сбера Герман Греф на конгрессе рассказал о большом количестве признаков резкого торможения российской экономики. Главной причиной такой ситуации он назвал высокую ключевую ставку. В свою очередь, глава ВТБ Андрей Костин призвал перестать бояться говорить, что основной причиной проблем все же стали высокие военные расходы.